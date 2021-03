SK "전문가치투자자로 ESG 선도하겠다"

[아시아경제 최대열 기자] 장동현 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 271,500 전일대비 4,000 등락률 -1.45% 거래량 231,066 전일가 275,500 2021.03.29 11:57 장중(20분지연) 관련기사 SK, 최근 5일 기관 15만 624주 순매수... 주가 27만 2000원(-1.27%)SK, LNG(액화천연가스) 테마 상승세에 5.08% ↑"경제단체 판 '확' 바뀐다"…최태원 상의 회장에 기대감 close ㈜ 대표이사는 29일 "올해 첨단소재·그린·바이오·디지털 등 4대 핵심사업을 본격적으로 실행하는 원년으로 주주의 적극적인 지지를 받는 전문가치투자자로 성장해 나가겠다"고 말했다.

장 대표는 이날 열린 30차 정기주주총회에서 "지난해 세계적 팬데믹 충격속에서도 SK바이오팜의 성공적 상장, ESR 지분 블록딜 등 투자성과를 실현해 선순환 구조를 보이고 있다"면서 이 같이 전했다.

이날 주총에 상정된 안건이 통과됨에 따라 회사의 영문사명(SK Inc.)과 이사회 중심의 지배구조 개편안을 담은 정관 변경안이 확정됐다. SK그룹의 사업형 지주회사로 주요 계열사의 지분을 갖고 있는 한편 투자사업을 주력으로 한다. 투자부문으로 꼽은 첨단소재나 그린(친환경), 바이오, 디지털 분야를 중심으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 선도할 수 있는 투자회사로 정체성을 분명히 하겠다는 점도 강조했다. 지배구조헌장에 투명하고 건전한 지배구조 확립을 위해 구체적인 실천방안을 담는다는 규정을 새로 만드는 한편 이사회의 역할도 사내이사 평가·보상 등으로 넓혔다.

이날 주총에서 사외이사로 선임된 매일유업 최고경영자(CEO)김선희 이사는 국내 우유 가공업계 첫 CEO로 SK㈜ 투자 사업의 전문성을 강화하는 동시에 지속 가능한 발전에도 기여할 것으로 회사는 내다봤다. SK㈜는 대기업 지주사 가운데 처음으로 주총 분산개최·전자투표제를 했다. 한국기업지배구조원으로부터 2018년 ESG 우수기업에서 대상 기업으로 선정됐고 지난해 평가에선 최상위 수준인 A+ 등급을 받았다. 다우존스 지속가능경영 월드지수에 지난해까지 9년 연속 편입됐다.

