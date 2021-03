"갤럭시 S20FE LTE 변형모델 나온다...스냅드래곤 865 탑재"

[아시아경제 조슬기나 기자]삼성전자가 퀄컴의 스냅드래곤865를 탑재한 '갤럭시S20 FE LTE' 변형모델을 선보일 예정이라고 28일(현지시간) 샘모바일 등이 보도했다.

보도에 따르면 이번에 확인된 갤럭시S20 FE LTE의 모델 번호는 'SM-G780G'로 칩셋 외에는 지난해 출시된 모델과 사양 변화가 없다. 삼성페이에 관심 있는 이용자들을 위한 MST 칩이 포함돼있다. 해당 모델은 이달초 와이파이 얼라이언스 데이터베이스에서 확인됐으며 최근 태국 국가방송통신위원회 등으로부터도 인증을 획득했다.

일각에서는 삼성전자가 갤럭시S21 FE 출시를 준비 중인 가운데 갤럭시S20 FE LTE 모델을 선보이는 것이 의아하다는 평가도 제기된다. 샘모바일은 "왜 이 모델이 존재하는 지 불분명하다"면서도 "다양한 크기, 가격대의 스마트폰 라인업을 확장하기 위한 것일 수 있다"고 분석했다.

글로벌 출시 여부는 미지수다. 스냅드래곤865를 탑재한 LTE 변형모델은 5G 인프라가 아직 구축되지 않은 신흥국 시장을 타깃으로 할 것으로 보인다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr