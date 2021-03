"룸살롱 갈 때 목표는 딱 하나"…유명 카드 회사 사장, 회의서 부적절 발언 논란

[아시아경제 최은영 기자] 한 유명 카드 회사의 사장이 임원들이 모인 회의 자리에서 부적절한 발언을 한 사실이 밝혀졌다.

26일 KBS는 국내 유명 카드 회사 사장의 발언이 담긴 녹취록을 입수해 공개하며 "(사장이) 공식 회의 자리에서 차마 입에 담기 힘든 막말을 한다는 제보가 들어왔다"라고 보도했다.

보도에 따르면 이 회장은 지난해 2월 회의를 하며 "아무리 예쁜 여자여도 하루 즐겁게 놀건 모르겠지만, 이 여자하고 평생 간다고 했을 때 너 그런 여자랑 평생 살겠냐, 안 살지"라면서 "무슨 이야기냐면 카드를 고르는 일이라는 것은 '애인'이 아니라 '와이프'를 고르는 일"이라는 발언을 했다.

"여자를 구할 때, 예를 들어 룸살롱에 가거나 어디 갈 때 목표는 딱 하나"라거나 "예쁜 여자는 단가가 있다. 오늘 갔을 때 옆에 앉으면 20만 원 얼마, 시간당 얼마 이렇게 차지(charge)가 정확하다"라는 등의 발언도 포함됐다.

이 자리는 인사, 마케팅, 사업 지원 분야 등 최소 15명의 임원과 부장이 모인 회의 자리였던 것으로 알려졌으며, 여성 부서장은 없었다.

사장은 "룸살롱 미안하다 이거는"이라며 곧 사과했지만, 사장이 평소에도 문제가 될만한 발언을 일삼았다는 또 다른 의혹이 제기됐다.

해당 카드 회사 직원은 인터뷰를 통해 "전화해서 쌍욕하고 문자 폭탄을 보내거나, 면대면으로 욕하고 협박하는 일(이 있었다)"고 밝혔다.

또 다른 녹취록에는 "저 xx 들이. 너희 죽여버릴 거야 아주" 등의 발언을 하며 욕설하는 모습이 포착됐다.

카드사 내부에서 '막말 논란'과 '직장 내 갑질' 등이 문제가 되자, 사장은 "오해받을 수 있는 발언과 단어를 언급해 송구스럽다"라고 사과했다.

