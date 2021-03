높아지는 한반도 긴장감…北 추가도발 나설까

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 탄도미사일 발사를 인정한 데 이어 미국 바이든 대통령에 대해 '노골적 도발'이라고 대립각을 세우면서 한반도를 둘러싼 지정학적 긴장감이 고조되고 있다. 전문가들은 향후 북한이 추가 도발에 나설 가능성이 매우 높다고 전망하고 있다.

조선중앙통신에 따르면 리병철 북한 노동당 중앙위원회 비서 겸 당 중앙군사위원회 부위원장은 27일 담화를 통해 바이든 미국 대통령의 '유엔 결의 위반' 발언은 "국가의 자위권에 대한 노골적인 침해이며 도발"이라고 규탄했다.

리 부위원장은 지난 25일 김정은 북한 노동당 총비서가 불참한 가운데노동당 군수공업부 및 국방과학연구 부문 간부들과 함께 미사일 발사 시험을 지도한 인물이다.

앞서 바이든 대통령은 기자회견을 통해 북한의 탄도미사일 발사가 "유엔 안보리 결의 위반"이라고 지적하며 "북한이 긴장 고조를 원한다면 미 측도 상응한 대응에 나설 것"이라고 밝힌 바 있다. 이에 대해 리 부위원장은 "극도로 체질화된 대(對)조선 적대감을 숨김없이 드러낸 데 대해 강한 우려를 표한다"고 맞받아쳤다.

바이든 대통령의 강경 메시지에 북한이 '노골적 자위권 침해'라고 맞받아치면서 한반도를 둘러싼 군사적 긴장감은 점차 고조되는 모양새다. 임을출 경남대 교수는 "국방·군수 분야 최고 실세인 리 부위원장이 직접 나서 경고한 의미에 주목해야 한다"며 "향후 미국의 반대에도 불구하고 당의 국가방위력강화구상에 따라 전략무기체계뿐만 아니라 새로운 전술무기체계를 계속해서 개발하겠다는 분명한 의사 표시"라고 강조했다.

추가 미사일 도발 가능성도 높아졌다. 신범철 경제사회연구원 외교안보센터장은 "신형 단거리미사일의 탄도중량이 2.5톤(t)이라는 것은 다탄두 개발도 가능하다는 뜻"이라며 "나름대로 계속해서 실험을 할 필요성이 있을 수 있고, 추가도발도 계속해서 한다고 봐야 한다"고 말했다.

높아지는 긴장감 속에 점차 경색되고 있는 남북관계를 풀기 위해서는 문재인 대통령의 과감한 움직임이 필요하다는 지적도 나온다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 "미국만 믿고 있으면 안 되고, 우리가 북측에 메시지를 보내야 한다"며 "문 대통령이 김 총비서에게 '한반도의 군사적 긴장 고조는 바람직하지 않다'는 친서를 전달하는 것이 필요하다"고 말했다.

