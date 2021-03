[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 26일 오전 도림천 둔치 산책로 현장 점검에 나서 진출입 계단 관리 현황을 살폈다.

채 구청장은 이날 지난해 완료된 도림천 둔치 자전거 도로를 둘러보고, 진출입계단 재설치, 신설 현장, 운동기구, 안내 표지판 등 시설 관리현황을 점검했다.

채현일 구청장은 "도림천 둔치가 구민들의 안락한 휴식 장소로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 관리해나가겠다"고 전했다.

