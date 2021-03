동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합)

[아시아경제 지연진 기자] 26일 국내 증시가 혼조세를 보이고 있다. 미국 경기회복 기대감이 반영된 코스피 지수는 대형주들이 반등하며 소폭 상승 중인 반면, 코스닥 지수는 외국인 매수세가 이어지며 약보합세를 이어가고 있다.

코스피는 이날 오전 11시 기준 전일대비 16.99포인트(0.56%) 상승한 3025.32로 거래되고 있다. 개인이 532억원, 기관이 433억원 상당을 순매도한 반면, 외국인은 1030억원 순매수했다.

수에즈 운하사고 여파로 HMM이 15% 넘게 급등했고, 한국조선해양(8.02%)과 삼성중공업(5.71%) 대우조선해양(6.77%) 등도 강세를 보이고 있다.

시가총액 상위종목 중에선 장초반 상승세를 보였던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 6,847,823 전일가 81,200 2021.03.26 12:06 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 +0.12%.... 최근 5일 개인 1433만 3264주 순매수동학개미 올들어 벌써 42조 넘게 순매수“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 2,267,366 전일가 133,000 2021.03.26 12:06 장중(20분지연) 관련기사 반도체 수출 증가!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 ‘이 종목’!! 주가 훨훨동학개미 올들어 벌써 42조 넘게 순매수美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발 close 는 0% 보합, LG화학(1.02%)과 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 724,000 전일대비 6,000 등락률 +0.84% 거래량 28,961 전일가 718,000 2021.03.26 12:06 장중(20분지연) 관련기사 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발개인 순매수세에 코스피 '3000선' 회복코스피, 오후 들어 상승폭 축소 close (0.56%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 492,000 전일대비 7,000 등락률 +1.44% 거래량 217,269 전일가 485,000 2021.03.26 12:06 장중(20분지연) 관련기사 동학개미 올들어 벌써 42조 넘게 순매수美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발개인 순매수세에 코스피 '3000선' 회복 close (0.93%)는 강세다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 4,500 등락률 -2.06% 거래량 889,154 전일가 218,000 2021.03.26 12:06 장중(20분지연) 관련기사 스타리아 사전계약 첫날 1만대 돌파…카니발 아성 균열내나반도체 수출 증가!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 ‘이 종목’!! 주가 훨훨동학개미 올들어 벌써 42조 넘게 순매수 close (-2.06%)가 낙폭을 키웠다.

같은시간 코스닥 지수는 전일대비 260.포인트(0.27%) 빠진 954.89를 기록 중이다. 개인이 1397억원 상당을 순매수했고, 외국인과 기관이 각각 1005억원과 417억원을 팔았다.

지수는 이날 0.69포인트(0.07%) 상승한 955.68로 거래를 시작했지만 20여분만에 하락 전환한 뒤 955선에서 등락을 이어가다 하락폭을 소폭 확대하고 있다.

시가총액 상위종목 중에선 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 301,600 전일대비 4,400 등락률 +1.48% 거래량 15,437 전일가 297,200 2021.03.26 12:06 장중(20분지연) 관련기사 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발코스피 오전 중 3000선 '공방'끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피 close (1.38%)를 제외한 대부분이 내림세다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 151,100 전일대비 600 등락률 +0.40% 거래량 123,767 전일가 150,500 2021.03.26 12:06 장중(20분지연) 관련기사 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발개인 순매수세에 코스피 '3000선' 회복코스피, 오후 들어 상승폭 축소 close (-1.33%)과 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 157,300 전일대비 1,900 등락률 -1.19% 거래량 42,814 전일가 159,200 2021.03.26 12:06 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로美증시 하락 여파에…코스피 다시 3000 밑으로 close (-1.19%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 93,200 전일대비 1,600 등락률 -1.69% 거래량 59,509 전일가 94,800 2021.03.26 12:06 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로美증시 하락 여파에…코스피 다시 3000 밑으로 close (-1.48%) 등 낙폭이 가장 컸고, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 51,900 전일대비 200 등락률 -0.38% 거래량 174,286 전일가 52,100 2021.03.26 12:06 장중(20분지연) 관련기사 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로 close 는 보합세를 보이고 있다.

이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 "최근 대형주가 여러가지 매크로 이슈로 부진하다 반등이 나오면서 코스피가 상승한 반면, 반대급부로 중소형주가 주춤한 모습"이라며 "최근 개인투자자들은 시장이 밀릴 때 주식을 매수했다 오를 때 파는 등 매매기간이 짧아지고 있는 성격"이라고 말했다.

