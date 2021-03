6가지 테마로 'KOSME 내일愛 온택트 일자리 박람회' 개최

1차 테마 스마트공장 일자리…29일부터 내달 16일까지

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 코로나19 장기화에 따른 중소벤처기업의 구인난 해소를 위해 'KOSME 내일애(愛) 온택트 일자리 박람회'를 개최하고 구인기업과 구직자 간 비대면 채용기회를 제공한다고 26일 밝혔다.

올해는 6개 테마로 나눠 박람회를 진행한다. 3월 스마트공장 일자리를 시작으로 4월 청년 스타트업, 6월 병역지정 업체, 8월 지역특화·유망산업, 10월 중년·신중년, 11월 특성화고 일자리 순이다.

첫 번째 테마인 스마트공장 일자리 박람회에는 스마트공장 도입기업 등 100여개 사가 등록을 마쳤다. 오는 29일부터 내달 14일까지 구직자 입사지원을 받아 서류 합격자를 대상으로 4월 15일과 16일 양일간 비대면 화상 면접을 진행한다.

중진공은 구인기업과 구직자 간의 매칭 성공률을 높이기 위해 참가기업의 구인공고를 기업인력애로센터에 미리 등록하고 전문 상담사를 활용해 맞춤형 구직자를 발굴하고 사전 매칭을 진행한다.

또한 박람회 기간 동안 입사지원, 비대면 화상 면접 등 일반적인 채용절차 진행 뿐만 아니라 인공지능 모의면접, 1대 1 취업컨설팅, 인성·직무능력검사 등 다양한 부대행사를 운영해 구직자의 취업 역량 강화를 도울 계획이다.

김형수 중진공 일자리본부장은 "지난해 4가지 테마로 진행한 내일애 온택트 일자리 박람회에는 중소벤처기업 562개사가 참여했다"면서 "구인기업과 구직자간 실질적인 일자리 매칭의 장이 될 일자리 박람회에 우수한 역량을 갖춘 구직자들의 많은 참여를 바란다"고 밝혔다.

