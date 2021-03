삼양사, 올해 매출 1조 6656억원, 세전이익 826억원 목표

삼양사, 제10기 정기주주총회 개최

[아시아경제 임혜선 기자] 삼양그룹의 화학·식품계열사인 삼양사는 25일 서울 본사 1층강당에서 제10기 정기주주총회를 열고 제10기 재무제표승인, 정관변경, 이사선임, 이사보수한도승인 등 4개 안건을 모두 원안대로 의결했다고 밝혔다.

영업보고에서는 2020년 매출액 1조5248억원, 세전이익 502억원 등이 보고됐으며 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인에 따라 보통주 1주당 1250원, 우선주 1주당 1300원의 현금배당이 의결됐다.

이사 선임 안건에서 는사내이사로 김원, 김량 삼양사 부회장을 재선임하고 강호성 삼양사 화학 그룹장을 신규 선임했다.

송자량 대표는"올해삼양사는매출액 1조 6656억원, 세전이익 826억원을 목표로 '비전 2025' 실행을 위해 스페셜티 소재 및 솔 루션 개발에 역량을 집중할 것”이라며 “원가절감지속, 고수익 제품 중심으로의 포트폴리오 개편으로 수익성을 확보하고 디지털혁신 역량 강화로 업무 효율성을 제고해 중장기 성장 기반을 다질 것”이라고 말했다.

한편 주총 이후 열린 이사회에서는 강호성 삼양사 화학 그룹장을 삼양사 대표이사로 신규선임했다. 이에 따라 삼양사는 송자량, 강호성 각자 대표 체제로 운영된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr