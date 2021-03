[아시아경제 황준호 기자] KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 4,370 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 491,258 전일가 4,370 2021.03.25 14:31 장중(20분지연) 관련기사 KTB투자증권 이창근 대표이사 선임KTB투자증권 '이혁 리앤리 대표변호사' 사외이사 선임 "AI가 고른 美ETF 투자해볼까"…KTB글로벌테마AI셀렉션펀드 출시 close 은 다음달 9일 기타주식 180만4005주를 장외 직접 매수 방식으로 179억6788만7324원에 취득한다고 25일 공시했다. 이번 자사주 취득 결정은 상환전환우선주 상환에 따른 자기주식 취득과 주식 소각을 위해 진행된다.

