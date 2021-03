웨이브, 양인모 ‘현의 유전학’ 공개… '온:클래식' 마지막 시리즈

생생함 전한 웨이브 ‘온:클래식’ 방구석 관람객 4만 명 기록

바이올리니스트 양인모의 ‘현의 유전학’ 업데이트로 대미 장식

[아시아경제 구은모 기자] 세계 최초 5GX 멀티뷰 기술을 클래식 공연에 접목한 웨이브 '온:클래식' 마지막 시리즈가 업데이트 된다.

온라인동영상서비스(OTT) 웨이브는 2015 파가니니 국제 콩쿠르에서 한국인 최초로 우승한 바이올리니스트 양인모의 ‘현의 유전학’ 연주 영상을 제공한다고 25일 밝혔다.

웨이브는 지난해 11월 코리안심포니오케스트라와 피아니스트 임동혁 협연을 시작으로 임동혁 피아노 리사이틀 ‘베토벤에게’, 비올리스트 용재 오닐의 실황 공연 ‘선물’을 차례로 선보여 왔다.

양인모의 '현의 유전학'은 웨이브와 SK텔레콤, 공연기획사 크레디아가 협력 제작한 온:클래식 마지막 시리즈로 5GX 멀티뷰 기술로 각기 다른 악기 연주자의 시점에서 풍부한 사운드를 구현해 특정 연주자의 음을 강조해 듣고 볼 수 있다. 온:클래식 시리즈는 웨이브와 B tv에서 독점 제공하며, 기존 3개 온:클래식 시리즈는 4만명 이상의 웨이브 이용자가 관람했다.

‘현의 유전학’은 현의 역사에 맞춰 프로그램을 구성했다. 바이올리니스트 양인모의 독주를 포함해 제63회 그래미 어워즈에서 베스트 클래식 기악 독주상을 수상한 용재 오닐의 듀엣이 더해졌다. 현악뿐만 아니라 건반악기 하프시코드(아렌트 흐로스펠트), 피아노(일리야 라쉬코프스키)와도 협연을 선보인다.

온:클래식은 세계 최정상 타이틀을 보유한 국내 클래식 연주가들의 고품격 공연을 방구석 1열 문화생활로 가져왔다. 연주, 지휘, 해설까지 더해진 초(超)직관뷰와 고품질의 음질을 구현해 클래식 콘서트의 새로운 소비 행태를 이끌어냈다는 평을 얻고 있다.

이희주 콘텐츠웨이브 정책기획실장은 “온:클래식이 단순히 비대면 공연의 의미를 넘어 코로나19 시대 새로운 문화 소비 활동을 지원하는 성과를 거두고 있다”고 전했다.

웨이브 월정액 이용자들은 ‘온:클래식’을 추가 비용 없이 공연을 즐길 수 있으며, 무료 이용자도 웨이브 모바일 5GX 메뉴에서 멀티뷰 영상 관람이 가능하다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr