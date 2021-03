개인·외국인 순매수세에 코스피 3000선 탈환

[아시아경제 이민지 기자] 미국 기술주 급락 여파로 하락 출발했던 코스피가 개인과 외국인의 매수세에 3000선으로 올라섰다.

25일 오전 9시 12분 코스피는 전 거래일 대비 0.34%(10.15포인트) 오른 3006.50을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.02%(0.68포인트) 내린 2995.67로 출발했지만 상승 전환했다. 투자자 동향을 보면 개인과 외국인은 각각 443억원, 136억원어치 주식을 샀고 기관은 546억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,900 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 2,881,347 전일가 81,000 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 동남아 시장서 네오 QLED 본격 판매 개시‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피 close 는 전 거래일과 같은 8만1000원에 거래됐다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 798,000 전일대비 14,000 등락률 +1.79% 거래량 204,248 전일가 784,000 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피SK이노, 美 전 법무부장관 영입…ITC 대통령 거부권 행사 총력LG화학, 최근 5일 개인 77만 226주 순매수... 주가 78만 3000원(+1.03%) close (2.04%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 3,000 등락률 +0.47% 거래량 88,195 전일가 635,000 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로[특징주]전기차 배터리株, 다시 반등…SK이노 2%↑ close (0.94%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 300,500 전일대비 500 등락률 +0.17% 거래량 119,540 전일가 300,000 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 1.88% close (0.33%) 등은 올랐다. 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 217,000 전일대비 4,000 등락률 -1.81% 거래량 268,962 전일가 221,000 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "현대모비스, 모델 경쟁력 회복이 위험 상쇄"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피 close (-1.13%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 487,500 전일대비 4,500 등락률 -0.91% 거래량 69,273 전일가 492,000 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피카카오, 주가 49만 원.. 전일대비 -0.1%여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로 close (-0.71%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 379,500 전일대비 7,500 등락률 -1.94% 거래량 166,912 전일가 387,000 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피NAVER, 주가 38만 4500원.. 전일대비 -0.39%여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로 close (-1.68%) 등은 하락했다. 국제유가 상승 영향으로 SK이노베이션(3%), S-Oil(1.6%)등 에너지 업종은 오름세를 보이고 있다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.02%(0.19포인트) 오른 954.01을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.06%(0.56포인트) 하락한 953.26으로 장을 시작했 오름세를 보이고 있다.

투자자동향을 보면 개인과 외국인이 각각 164억원, 44억원어치 주식을 샀고 기관은 홀로 190억원어치 주식을 팔았다. 시가총액상위종목을 보면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 299,200 전일대비 11,300 등락률 -3.64% 거래량 14,542 전일가 310,500 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로美증시 하락 여파에…코스피 다시 3000 밑으로 close (-1.84%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 51,600 전일대비 400 등락률 -0.77% 거래량 70,902 전일가 52,000 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로美증시 하락 여파에…코스피 다시 3000 밑으로 close (-0.19%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 302,200 전일대비 6,800 등락률 -2.20% 거래량 5,230 전일가 309,000 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로美증시 하락 여파에…코스피 다시 3000 밑으로 close (-1.49%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,000 전일대비 700 등락률 -0.49% 거래량 12,968 전일가 141,700 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로美증시 하락 여파에…코스피 다시 3000 밑으로 close (-0.42%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 93,300 전일대비 800 등락률 -0.85% 거래량 14,241 전일가 94,100 2021.03.25 09:35 장중(20분지연) 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로美증시 하락 여파에…코스피 다시 3000 밑으로 close (-0.43%) 등도 내렸다.

서정훈 삼성증권 연구원은 “최근 이머징 시장 전반에 대한 투자심리가 많이 위축된 상황”이라며 “선진국 대비 백신 보급이 더디고 부양책을 적극적으로 구사하지 못하는 한계 때문에 회복 속도가 빠르지 못할 것이란 시각에 국내 주식시장도 자유롭지 못할 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr