독일, 부활절 완전봉쇄 철회…메르켈, 대국민사과

[아시아경제 조현의 기자] 독일이 부활절까지 다음달 1∼5일 모든 곳이 문을 닫고 모두가 철저히 집에만 머물도록 하는 완전봉쇄를 하지 않기로 했다.

앙겔라 메르켈 총리는 24일(현지시간) 대국민사과를 하면서 전날 15시간에 걸쳐 합의한 연방정부·16개 주총리 회의 결과를 뒤집었다.

메르켈 총리는 이날 이틀만에 다시 연방정부·16개 주총리를 소집해 이런 방침을 통보한 뒤 기자회견에서 "전적으로 내 실수"라면서 "부활절 완전봉쇄는 시간상 실행할 수 없고 비용이 실익을 넘어서 하지 않기로 했다"고 밝혔다. 그러면서 "지난 24시간 우왕좌왕으로 불안을 촉발해 깊이 유감스럽고 모든 시민에게 이에 대해 용서를 빈다"고 했다.

앞서 메르켈 총리는 지난 22일 연방정부·16개 주총리 회의에서 부활절까지 내달 1∼5일을 '일시 정지 기간'으로 명명하고 모든 기업, 상점, 슈퍼마켓, 학교, 아동보육시설, 교회 등이 문을 닫고 모두가 집에서 머무는 완전봉쇄에 들어가기로 합의했다고 발표했다.

하지만 일시 정지 기간 내 평일을 공휴일로 지정하는 방안이 시일이 촉박해 실행이 어렵다는 판단에 따라 메르켈 총리가 대국민 사과를 하고 5일간의 완전봉쇄계획을 철회하기에 이르렀다.

독일에서 백신 접종이 좀처럼 속도를 내지 못하고 있는 가운데 정부의 방역 조처까지 갈팡질팡하면서 시민들의 불만은 더욱 고조될 것으로 우려된다.

한편 전날 독일의 신규확진자수는 1만5813명으로 전주 대비 2378명 늘었다. 하루 사망자는 248명으로 집계됐다. 누적 사망자는 7만5000명을 넘어섰다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr