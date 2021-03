[종합]"빨강 뽑으면 탐욕" 고민정, 與 지지 영상 공유에…野 "자제력 상실한 듯"

"간절히 바라고 또 바라" 고민정, 與 지지 영상 공유 논란

野 "아직 정신 못 차려", "국회의원 자질 의심된다" 비판

[아시아경제 허미담 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 국민의힘에 투표하면 탐욕에 투표하는 것이란 취지의 게시물을 사회관계망서비스(SNS)에 공유해 논란이 일고 있다. 이에 국민의힘은 24일 "고 의원이 '색 장난'을 하고 있다"고 지적하며 사과를 촉구했다.

박기녕 국민의힘 부대변인은 이날 논평을 내고 "하루라도 구설수에 오르지 않으면 몸이 근질거려 버티지 못하는 듯한 고 의원에게 품위를 말하는 것조차 부끄러울 정도지만, 국회의원으로서의 자질이 의심되는 수준을 이미 넘어 자제력마저 상실한 듯하다"고 일갈했다.

이어 "국민의힘에게 투표하는 사람은 탐욕스러운 사람인 것처럼, 국민을 비상식적으로 구분 짓는 사람이 대한민국 국회의원이라는 것을 도저히 납득할 수 없다"고 지적했다.

박 부대변인은 "오히려 탐욕이라는 단어를 보면 여당이 떠오르기 마련인데, 최근 여당 의원들의 행보를 보면 탐욕 그 자체라고 표현해도 부족함이 없어 보인다"며 "연일 자중하지 못하고 국민에게까지 프레임을 씌우는 '선동정치'를 하는 고 의원은 스스로의 모습을 돌아보라. 사퇴하는 것만이 답일 것"이라고 비판했다.

앞서 고 의원은 전날 자신의 페이스북에 "간절히 바라고 또 바란다"는 글과 함께 여당 지지자가 만든 것으로 추정되는 1분 29초짜리 민주당 지지 호소 영상을 올렸다.

해당 영상에는 "지난 몇 차례 선거에서 연이어 파란색을 찍은 당신에게, 그러나 이번만은 파란색에 표를 주지 않겠다는 당신에게, 혹은 기권함으로써 파란색을 따끔 혼내주겠다는 당신에게, 압니다. 당신의 실망, 허탈, 분노, 기대가 컸었기에 더 크게 실망하고 있다는 것도 잘 압니다"라는 문구가 담겼다.

또 영상에는 "파란색이 싫어졌다, 빨간색이 좋아졌다'가 같은 말인가요? 같은 말이 아닙니다. 당신은 빨간색이 어울리는 사람이 아닙니다. 당신은 단 한 번도 탐욕에 투표한 적이 없습니다. 그래서 염치없지만 이번 선거 '사람을 봐달라'는 말씀을 드립니다"라는 내용도 담겼다.

이를 두고 일각에서는 '빨간색(국민의힘)에 투표하는 것이 탐욕'이라는 표현은 부적절하다는 지적이 나오고 있다. 이번 보궐선거가 고(故) 박원순 전 서울시장과 오거돈 전 부산시장의 성추행 사건으로 발생한 만큼 이 같은 표현은 적절치 않다는 지적이다.

허은아 국민의힘 의원은 자신의 페이스북을 통해 "박원순 성범죄 피해자에게 '피해 호소인'이라는 '말장난'으로 대변인직에서 물러난 고 의원이 이제 서울과 부산시민을 대상으로 '색 장난'을 하고 있다"며 "파란색이 싫어졌다고 빨간색이 좋아지는 것은 아니라는 영상을 공유하며 색 장난하는 모습을 보니 아직 정신 못 차린 것 같다"고 꼬집었다. 고 의원은 박 전 시장 성추행 피해자를 '피해호소인'으로 불러 논란이 일자 지난 18일 박영선 민주당 서울시장 후보 캠프 대변인직에서 사퇴했다.

이어 "민주당과 문재인 대통령은 서울과 부산시민, 그리고 국민의 마음에 '새파란 피멍'을 들게 했다"며 "지금 국민에게 필요한 것은 상처를 치료해줄 '빨간 약'"이라고 강조했다.

같은 당 조수진 의원 또한 페이스북을 통해 "박 후보의 대변인이던 고 의원이 '국민의힘에 투표하면 탐욕에 투표하는 것'이란 내용의 동영상을 자신의 SNS에 공유했다"며 "서울시민 세금 500억여 원이 투입돼 치러지는 서울시장 보궐선거는 박 전 시장의 '권력형 성폭력' 탓"이라고 꼬집었다.

이어 "고 의원은 권력형 성폭력 피해자를 '피해호소인'이란 요상한 용어로 부르자며 '2차 가해'를 주도한 3인방으로 지목돼 캠프에서 이탈한 것으로 알려져 있다"며 "따라서 고 의원이 캠프 밖에서 박 후보를 지원하는 것은 결국 '캠프 퇴출'이 '위장 쇼'였음을 입증하는 것"이라고 비판했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr