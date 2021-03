보성군, 3년 연속 ‘전남도 다산안전대상’ 수상

재난관리 모범 지자체 명성 재확인, 사업비 1억원 확보

[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군이 전남도가 주관하는 ‘제3회 다산안전대상’에서 3년 연속 수상했다고 24일 밝혔다.

군은 민·관·유관기관 간 유기적인 협업 체계를 구축하여 선제적이고 체계적인 코로나19 대응에 힘썼으며, 전 군민의 안전의식을 높이기 위해 실시한 범 군민 안전 문화운동을 비롯한 재해위험지역 정비 사업 등에서 안전행정을 펼쳐온 노력이 높이 평가받았다.

이번 평가는 도내 22개 지자체와 공공기관, 민간단체, 기업 등을 대상으로 실시했으며 지자체 심사는 지난해 ▲재난관리 평가, ▲안전문화운동 평가, ▶재해예방사업평가 등 3개 평가의 성과·실적을 전남도 심사위원회에서 종합평가했다.

김철우 보성군수는 “이번 수상은 코로나19 속 모두가 힘든 상황에서 우리 군민과 민간·사회단체, 유관기관 및 공무원 등 모두가 이뤄낸 성과”라며“앞으로도 군민이 안전한 삶을 영위할 수 있도록 책임 있는 재난대응과 안전 인프라 구축 사업 강화에 앞장서겠다”고 말했다.

‘다산안전대상’은 전남도가 도입한 안전 평가로 다산 정약용 선생이 목민심서에서 강조한 재난 예방·대비·대응·복구 등 재난관리에 대한 애민사상을 도내 각 기관·단체가 적극적으로 실천하여 ‘안전전남’을 실현하기 위해 만들어졌다.

군은 다산안전대상 수상을 통해 확보한 상사업비 1억 원을 지역민의 생활 속에 스며들 수 있는 안전문화운동 전개와 안전인프라 확충사업에 사용할 계획이다.

한편, 민선 7기 출범 이후 군민의 안전 확보를 최우선으로 발로 뛰는 현장행정을 펼친 결과 행정안전부와 전라남도 주관으로 실시한 14개 평가에서 ▲안전문화대상 최우수, ▲재난관리평가 최우수, ▲다산안전대상, ▲안전한국훈련 평가 우수, ▲재해위험지역 정비사업 평가 우수, ▲안전문화운동 평가 대상, ▲도로정비평가 최우수 등 12억 3000만 원의 상사업비를 확보했다.

