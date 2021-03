[공직자재산공개]중앙부처 2위 김경선 차관, 세종 분양권 팔고 117억

한남동 토지·대치동 아파트 가격 올라 작년보다 21억↑

세종시 분양권 처분…문정동 아파트는 5억 차익 매도

[아시아경제 한진주 기자] 김경선 여성가족부 차관의 재산이 117억원으로 중앙부처 공직자 2위에 올랐다.

25일 정부공직자윤리위원회가 공개한 지난해 말 기준 재산변동사항에 따르면 김 차관의 재산은 117억984만원으로 전년 대비 21억1720만원 증가했다.

김 차관의 재산이 21억원이나 증가한 것은 서울 용산구 한남동 토지와 서울 강남구 대치동 아파트·상가 건물 평가액이 오른 영향이다.

한남동 토지 실거래가는 전년 대비 3685만원 올라 15억4338만원이다. 배우자가 소유한 대치동 쌍용 아파트는 3억200만원 오른 17억1000만원, 대치동 건물은 816만원 올라 7억5257만원이다.

김 차관은 여가부 차관으로 임명되면서 1주택자가 되기 위해 세종시 아파트 분양권을 1억7676만원에 처분했다. 배우자도 마찬가지로 7억1680만원에 구입한 문정동 올림픽훼밀리타운 아파트를 12억7200만원에 팔았다. 배우자는 종로구 사직동 풍림스페이스본 아파트에 1억원 전세 임차권을 보유하고 있다.

김 차관의 예금은 16억8306만원 증가한 65억1944만원이다. 세종시 아파트 분양권과 문정동 아파트 매도액을 저축하면서 예금이 늘었다.

김 차관은 배우자 소유의 대치동 쌍용아파트 임대보증금, 대치동·문정동 상가 임대보증금으로 총 4억2000만원을 임대채무로 보유하고 있다. 장남과 배우자가 보유한 주식을 포함해 김 차관 가족의 보유증권 가액은 지난해보다 10억4854만원 증가했다.

정영애 여가부 장관은 지난해 12월 장관 후보자로 지명되면서 인사청문회용으로 재산 내역을 공개해 이번 공개 대상에서는 빠졌다. 3월 공개된 정 장관과 배우자의 재산은 40억8028만원이다.

정 장관은 본인 명의로 예금 11억5681만원, 증권 1060만원, 채권 1120만원을 신고했다. 배우자 명의로는 여의도동 아파트 10억4300만원, 예금 16억6541만원, 증권 1억7221만원 등을 신고했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr