文 대통령 주사기 바꿔치기 의혹에 수사 의뢰…"오염방지 위한 것"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 방역당국이 문재인 대통령의 코로나19 백신 접종에 대해 ‘백신 바꿔치기’ 등 허위 정보를 온라인에 게재한 것과 관련 경찰청에 수사를 의뢰했다고 24일 밝혔다.

이날 질병관리청은 출입기자단 백브리핑에서 "온라인 커뮤니티에서 (백신을) 바꿔치기 했다거나 사실과 다른 허위 정보가 있는 것으로 확인했다"며 "해당 글에 대해 경찰청에 수사 의뢰했고, 내사에 착수한 상황"이라고 말했다.

문 대통령 부부는 전날 오전 9시 서울 종로구 보건소에서 아스트라제네카 백신을 1차 접종했다.

이후 접종 장면이 공개됐는데 간호사가 아스트라제네카 백신을 추출한 뒤 가림막 뒤로 갔다가 다시 나오는 과정에서 주사기에 캡이 씌워지면서 바꿔치기 의혹이 제기됐다.

질병청은 "촬영을 위한 준비가 있어서 오염을 방지하기 위해 주사기에 캡을 씌웠던 것"이라고 설명했다.

이어 "온라인 커뮤니티에서 주사기 바꿔치기 주장을 제기하면서 현장 상황에 대해 다시 한번 종로구 보건소에 확인을 했다"면서 "현장상황에 따라 다르지만 주삿바늘 오염을 방지하기 위해 캡을 씌운 경우"라고 재차 강조했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr