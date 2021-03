현대해상, 금소법 시행 대비 소비자보호 실천 다짐 선서

[아시아경제 오현길 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 119,041 전일가 23,650 2021.03.24 10:37 장중(20분지연) 관련기사 "보험 소송 남발"…지난해 소송가액만 2조 넘어(종합)소송가액만 2조원대…지난해 보험사 소송 늘었다한화생명, 판매자회사 출범 앞두고 현대해상과 컨설팅 손잡아 close 은 24일 임직원과 하이플래너들이 금융소비자보호법 준수를 위한 소비자보호 실천 다짐 선서식을 실시했다고 밝혔다.

이 선서식은 금융소비자보호법 시행을 앞두고 소비자보호마인드 제고와 법 준수 의식 내재화를 위해 마련했다.

현대해상 임직원들은 금소법에 대한 이해를 위해 완전판매원칙 관련 온라인 교육을 의무 수강하고, 핵심사항을 요약한 홍보 포스터를 제작 배포했다.

임직원용 금융소비자보호법 8대 핵심사항과 하이플래너용 금융소비자보호법 5대 행동수칙을 선정, 숙지할 수 있도록 했다.

아울러 현대해상은 지난해 12월 고객불편사항을 신속하게 해결하고 완전판매를 점검할 수 있도록 소비자보호업무 전담실장 50여명을 선발해 소비자보호센터를 신설한 바 있다.

조용일 현대해상 대표는 "금융소비자보호를 위한 실질적인 활동이 펼쳐질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr