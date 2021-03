[아시아경제 임춘한 기자] 3일 오후 3시 46분께 충북 충주시 수안보면 온천리의 한 야산에서 산불이 발생해 소방당국이 진화작업을 하고 있다.

소방당국은 헬기 9대, 인력 300여명을 투입해 큰 불길을 잡고 잔불을 정리 중이다. 산불로 인한 피해 규모는 3㏊로 추산됐고, 인명피해는 없었다.

소방당국은 담뱃불에 의한 화재로 보고 담배꽁초를 버린 벌목업자 A(50대)씨를 실화 혐의로 입건해 조사하고 있다.

