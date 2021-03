이준석, '吳 내곡동 의혹' 언급한 안철수에 "여론조사 당일까지 네거티브"

안철수, 오세훈 직격 "내곡동 문제 확산하고 있다"

[아시아경제 허미담 기자] 이준석 전 미래통합당(현 국민의힘) 최고위원이 22일 안철수 국민의당 서울시장 후보를 향해 "여론조사 당일까지 네거티브가 대단하다"고 지적했다.

이 전 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이제는 김종인 국민의힘 비상대책위원장을 때리는 게 효용 없겠다 싶으니 후보를 직접 때린다"며 이같이 말했다.

그는 "이래놓고 오세훈 국민의힘 서울시장 후보랑 오후에 만나자고 하는 건 진짜 어디서부터 잘못된 건지 모르겠다"며 "공감능력 부족인가. 사회성 결여인가. 아무리 머리를 굴려봐도 뭔지 모르겠다. 새정치인가"라고 비꼬았다.

앞서 안 후보는 이날 당 최고위원회의가 끝난 뒤 기자회견을 열고 오 후보의 서울 강남구 내곡동 '셀프 보상' 의혹과 관련해 "내곡동 문제가 확산하고 있다"며 "새로운 사실이 더 밝혀지고 당시 일을 증언하는 사람이 나온다면, 야권 후보가 사퇴한 상태에서 선거를 치를 수도 있다"고 말했다.

또 그는 자신을 "과거 5년간 시정의 여러 가지 문제로 발목 잡히지 않을 후보, 선거기간 내내 추궁당하고 변명하는 게 아니라 상대를 추궁할 수 있는 후보"라고 강조하며 "어떤 공격에도 흔들릴 일 없는 '무결점 후보'인 제가 서울을 서울시민 손에 돌려드리겠다"고 했다.

한편 오 후보는 서울시장 재임 당시 처가 땅이 포함된 내곡동이 보금자리주택지구로 지정되는 데 관여했다는 의혹을 받고 있다. 오 후보는 해당 의혹과 관련한 내부 증언이 나오면 후보직을 사퇴하겠다고 밝힌 바 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr