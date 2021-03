삼영이엔씨 황혜경 이사, 공정한 표 대결 위해 주총 검사인 선임 신청

[아시아경제 박형수 기자] 코스닥 상장사 삼영이엔씨 황혜경 사내이사가 주주총회를 앞두고 검사인 선임을 법원에 신청했다.

황혜경 삼영이엔씨 이사는 소송 대리인인 법무법인 태평양을 통해 ‘검사인 선임 신청서’를 접수했다고 21일 밝혔다.

정기 주주총회에서 이사 선임 등을 두고 치열한 표 대결이 예상되는 가운데 공정성을 높이려는 조치라는 분석이다.

법원에서 검사인 신청을 받아들이면 검사인은 주주총회에서 공식적으로 표 집계를 검수하는 역할을 수행한다. 뿐만 아니라 위임장 심사 등 대리권의 인정 여부 확인, 위임장의 봉인, 회의장 출입에 관한 사항, 주주총회 진행의 공정성 여부 등 모든 과정의 적법성 조사를 수행하게 된다.

황혜경 이사는 "주주총회는 주주제안으로 열리는 주주총회임에도 대표이사가 직접 '의결권 대리행사 권유에 관한 의견표명서'까지 공시했다"며 "의결권 업체를 이사회 결의도 없이 선정해 주주제안으로 상정된 의안 가결을 독려하고 있다"고 설명했다.

이어 "대표권 남용이며 이사회 장악을 위한 의도로 주주제안이라는 상법을 악용한 것"이라며 "주총의 공정성 훼손을 우려해 검사인을 신청하게 됐다"고 말했다.

일부 소수주주가 불공정한 주주총회 진행을 우려하며 법원에 임시 의장선임 가처분을 요청할 것으로 알려졌다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr