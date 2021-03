조수진 "박영선 안쓰러워…文, 부산시장 선거에만 관심"

[아시아경제 강주희 기자] 조수진 국민의힘 의원이 서울·부산시장 재보궐선거 상황에 대해 21일 "문재인 대통령은 부산시장 보궐선거만 챙기고 있다"며 대통령이 서울시장 선거에는 무관심하다는 취지로 비판했다.

국민의힘 서울시장 보궐선거 선거대책위원회 대변인이기도 한 조 의원은 이날 페이스북에 "박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 안쓰럽다"며 이같이 주장했다.

조 의원은 "문재인 대통령은 왜 부산시장 보궐선거만 직접 챙기나"라며 "서울시장 보궐선거는 민주당 소속이던 박원순 전 서울시장의 '권력형 성폭력' 때문에 치러진다. 부산시장 보궐선거 역시 오거돈 전 부산시장의 '권력형 성폭력' 사건 탓에 치러지는 것"이라고 지적했다.

이어 "그런데 문 대통령은 부산을 직접 찾아 관련 법이 국회 본회의를 통과하기도 전에 대대적인 신공항 지원을 약속했다"며 "선거 공작, 여론 공작으로 재판을 받고 있는 송철호 울산시장, 김경수 경남지사를 대동하는 일도 주저하지 않았다"고 비판했다.

조 의원은 "박 후보가 안쓰럽다"면서 "박 후보는 '당선이 되면' 서울시민 1인당 10만 원씩 주겠다고 홀로 공약했다. 당선될 일이 없을 테니 빌 공(空)자 공약이 되겠지만, 박 후보의 공약에 대해 대통령은 가타부타 말씀도 없다"고 꼬집었다.

그러면서 "서울은 대한민국의 수도이자, 대한민국 국민 4명 중 한 명이 사는 곳"이라며 "좀스러운 것 말고 공항, 철도, 부동산, 청와대 이전 같은 큼직큼직한 것을 대통령이 직접, 팍팍, 내놨으면 좋겠다"고 강조했다.

조 의원이 말한 '좀스러운'은 문 대통령이 자신의 경남 사저를 둘러싸고 야당에서 여러 의혹을 제기하는 것을 두고 대해 지난 12일 "그 정도 하시라. 좀스럽고, 민망한 일"이라고 비판한 발언을 가져온 것이다.

한편, 문 대통령은 앞서 가덕도 신공항 특별법이 국회 본회의를 통과하기 하루 전인 지난달 25일 신공항 예정 부지를 직접 찾아 건설 추진 상황을 점검했다.

이를 두고 야당에선 4·7 선거를 앞둔 "노골적인 선거 개입"이라는 비판이 쏟아졌다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr