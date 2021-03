금태섭 "文 정권에 반드시 회초리 들어야 한다 ...단일 후보 지지"

[아시아경제 나한아 기자] 금태섭 전 의원(전 더불어민주당 의원)이 야권 단일후보 지지를 호소했다.

21일 금 전 의원은 사회관계망 네트워크서비스(SNS)에 "서울시민이 문재인 정권에 반드시 회초리를 들어야 한다"라며 이같이 말했다.

금 전 의원은 "오세훈·안철수 후보와는 견해가 다른 지점이 있다"라면서도 "지금은 다른 점을 접어두고 공통 목표를 향해 힘을 합칠 때"라고 말했다.

앞서 금 전 의원은 이달 초 야권의 서울시장 단일후보화의 전 단계인 '제3지대 경선'에서 안철수 국민의당 후보와 맞붙었지만 패배했다.

그는 "문재인 정부는 많은 국민의 기대를 안고 출범했지만, 그 기대를 철저히 저버렸다"라며 "자신들의 잘못으로 보궐선거를 치르게 된 지금도 전혀 다르지 않다. 오히려 더한 모습을 보인다"라고 지적했다.

이어 "여권은 우리 편은 무조건 감싸고, 상대방에겐 한없이 가혹한 퇴행적 문화를 만들었다"라며 "지금도 문제만 생기면 과거 정권과 언론 탓을 한다"라고 비판했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr