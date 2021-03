권영세 "서울시장 野단일후보, 민주당이 두려워하는 후보가 선출돼야"

"누가돼도 상관없다는 생각 버려야"

[아시아경제 나주석 기자] 권영세 국민의힘 서울시장 보궐선거 선거대책위원회 위원장은 21일 야권후보 단일화와 관련해 "‘누가 돼도 상관없다’는 생각은 버리자"며 "오세훈으로의 단일화가 진정한 정권심판, 정권교체의 출발점이고, 야권 전체의 승리"라고 주장했다.

권 위원장은 이날 성명서를 통해 "서울을 제대로 아는 ‘유능한 단일후보’가 필요하다"며 "‘무능한 정권 제대로 심판했다’, ‘야당에 정권 맡겨도 되겠다’는 안도감을 서울시민들께 드릴 수 있어야 한다"고 강조했다.

그는 "우리에게는 민주당이 두려워하는 단일후보가 필요하다"며 "민주당이 음해공작에 혈안이 된 후보를 선택해야 한다"고 강조했다. 권 위원장은 "‘진짜 한방’이 있을 거 같은 후보를 뽑았다가 낭패보는 일, 절대 없어야 한다"고 주장했다.

이어 "우리는 야권을 분열시키는 게 아니라 더 키울 수 있는 후보, 제1야당에 자긍심을 안겨주는 후보가 절실히 필요하다"고 밝혔다.

국민의힘이 한층 절박해져야 한다는 점도 강조했다.

권 위원장은 "‘야권이 반드시 이겨야 하는 선거’, ‘당의 명운이 걸린 선거’"라면서 "이번 선거가 ‘천추의 한’으로 남지 않도록 최선을 다하자"고 주장했다. 그는 "당이 하루아침에 산산조각이 나도 괜찮다’는 생각이 아니고서는 수수방관, 관망은 있을 수 없다"며 "응분의 보상과 책임이야말로 정의를 세우는 것"이라고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr