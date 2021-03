"스쿨존에 트럭 못 다니게 해주세요"…친구 잃은 동생 걱정한 초등생 靑 청원

[아시아경제 나한아 기자] 인천의 한 초등학교 앞 '스쿨존'(어린이보호구역)에서 초등학생이 대형 트럭에 치여 숨지는 사고가 발생한 가운데 한 초등학생이 스쿨존의 트럭 통행을 금지해달라는 국민청원을 제기했다.

지난 19일 청와대 국민청원 게시판에 '스쿨존에 트럭 다니게 하지 말아주세요'라는 제목의 청원 글이 올라왔다.

청원인은 "인천 중구 한 스쿨존에서 25t 트럭에 치여 숨진 초등학생이 자신의 동생의 친구"라고 밝히며 "스쿨존에 화물차 다니게 하지 말아주세요. 제 동생이 다치거나 제 친구들이 (트럭에 치여) 부상을 입거나 사망을 할까 봐 무섭습니다"라고 호소했다.

이어 "제 동생 친구가 죽은 거라 동생은 진짜 엄청 많이 울고 있다. 피해자의 부모님은 마음이 찢어질 정도로 슬플 것"이라며 "제발 동의 한 번씩만 해주세요"라고 부탁했다.

한편, 인천 중부경찰서는 특정범죄 가중처벌법상 어린이보호구역 치사 혐의로 A 씨의 구속영장을 신청했다고 지난 19일 밝혔다.

경찰에 따르면 전날 오후 1시 50분께 인천시 중구 신흥동 신광초등학교 앞에서 혼자 횡단보도를 건너던 B(11) 양을 25t 트럭에 치여 숨졌다.

A씨는 '미리 도로 우측 가장자리를 서행하면서 우회전을 해야 한다'는 도로교통법 규정을 어기고 편도 3차로 중 직진 차로인 2차로에서 불법 우회전한 것으로 조사됐다.

당시 B 양은 차량 밑에 깔리면서 큰 부상을 입었으며 사고 당시 호흡과 맥박 등이 없는 상태였다. B 양은 119 구급대에 의해 곧장 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

사고 현장은 스쿨존으로 차량 운행 제한 속도가 시속 50㎞ 이하다.

