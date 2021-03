日, 국민 메신저 '라인' 통한 행정서비스 중단

[아시아경제 조유진 기자] 일본 정부가 개인정보 유출 가능성을 이유로 네이버 모바일 메신저 '라인'을 통한 행정 서비스를 중단한다고 NHK가 19일 보도했다.

다케다 료타 총무상은 이날 기자회견을 열고 일본의 국민 메신저로 자리 잡은 라인을 통한 개인정보 유출 문제와 관련해 "사실관계를 파악해 적절한 조치를 강구하겠다"며 이 같이 밝혔다.

앞서 아사히신문은 지난 17일 라인이 서비스에 사용하는 인공지능(AI) 등의 개발을 중국 상하이에 있는 업체에 위탁해 개인 정보가 중국으로 유출될 수 있다고 보도했다.

이 신문은 중국 업체의 직원이 시스템 개발 과정에서 일본의 서버에 보관되는 라인 이용자의 이름, 전화번호, 이메일 주소 등 개인정보에 접근할 수 있었다고 전했다.

네이버의 일본 자회사 라인코퍼레이션이 서비스하는 모바일 메신저 라인은 일본 내 월간 사용자 수가 8600만명에 달하는 국민 메신저로 일본 정부와 지자체는 라인을 통해 다양한 행정 서비스를 제공해왔다.

히라이 다쿠야 디지털담당상은 이날 기자단에 "외국 제3자에 대한 개인정보 제공 등을 포함해 개인정보보호위원회가 사실관계의 자세한 설명을 라인 측에 요구하고 있다"고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr