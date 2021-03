보여주기식 내부경쟁…KT 새노조 "낙후된 성과급 체계 개편하라"

이익 성장에도 성과급 수년째 동결

낡은 주먹구구식 성과급 체계 고쳐야

"투쟁도 안 하는 기성노조 반성필요"

[아시아경제 차민영 기자] 이익 성장에 따른 정당한 보상을 요구하는 IT업계 트렌드가 통신업계까지 번졌다. SK텔레콤에 이어 KT까지 성과급 체계의 개편을 요구하는 목소리가 내부 젊은 직원들을 중심으로 확산하고 있다. 구현모 KT 대표를 비롯한 임원진들이 내부의 목소리에 귀를 기울이지 않는다면 인재 유출이 지속될 것이란 경고도 덧붙였다.

KT 새 노조는 19일 성명서를 내고 "KT의 불합리한 성과 배분 시스템에 대해 젊은 사원들의 분노는 높아지고 있지만 회사 내부 시스템에서는 아무런 공적인 문제 제기가 없다"고 지적했다.

내부 제로섬 게임을 조장하는 성과급 체계 개편이 필요하다는 목소리도 냈다. KT는 일정 성과급을 정해 놓고 조직별로 나누는 구조이기 때문이다. 현재 상대평가인 성과급 시스템이 전사적 성과관리 없는 내부경쟁과 줄 세우기 문화로 이어졌다. 일례로 정정수 강남서부본부장 사례도 제시했다.

KT 새 노조는 "우수한 인재에 대한 적절한 보상과 관리는 전무하고 내부 경쟁에 몰두하는 임원들의 보여주기식 낙후된 기업문화에 절망한 직원들이 기회만 되면 회사를 떠나고 있다"고 꼬집었다. 경쟁사에 인력을 다 뺏기고 회사가 망할지도 모른다는 위기감까지 팽배해졌다.

기성 노조인 제1노조에 대한 문제도 제기했다. 새 노조는 "더 심각한 문제는 KT의 제1 노조가 이런 잘못된 성과배분에 대해 철저히 침묵하고 있다는 것"이라며 현재 익명 직장인 커뮤니티 블라인드 앱 KT 라운지에서는 해시태그(#) '장복아일해라' 운동까지 벌어졌다.

새 노조는 "KT가 플랫폼 기업으로 변신하고 경쟁력을 가지려면 이런 불합리한 성과급 체계를 바꿔야 한다"며 "당장 구현모 사장을 비롯한 임원진들이 성과급 체제 개선에 나서지 않는다면 KT 내부의 근로의욕은 더 침체될 수 밖에 없다"고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr