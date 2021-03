[아시아경제 이선애 기자] HSD엔진 HSD엔진 082740 | 코스피 증권정보 현재가 7,720 전일대비 20 등락률 +0.26% 거래량 363,600 전일가 7,700 2021.03.16 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"HSD엔진, 카타르 LNG선 발주 호재 기대"[클릭 e종목]HSD엔진, 수주잔량 1조 증가 기대 '우상향 추세'HSD엔진, 커뮤니티 활발... 주가 -13.29%. close 은 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 26,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 96,923 전일가 26,450 2021.03.16 09:34 장중(20분지연) 관련기사 대우조선해양 원유운반선 10척 1조959억원에 따내대우조선해양, 1조 규모 대형 유조선 10척 공사수주 대우조선 지난해 영업익 1534억원…4년 연속 흑자 close 과 선박용 엔진 공급계약을 체결했다고 16일 공시했다.

계약금액은 829억원이며 이는 2019년 매출 대비 12.3%에 해당하는 규모이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr