이낙연 “‘망국병’ 부동산 범죄 씨 말려야…LH 해체 준하는 대수술 불가피”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 공동 상임선대위원장은 15일 한국토지주택공사(LH) 사태와 관련해 “‘망국병’ 부동산 범죄의 씨를 말리겠다”며 LH에 대한 대대적인 개혁이 필요하다고 밝혔다.

이 상임선대위원장은 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 “200만 공직자의 부정부패, 도덕적 해이를 원천봉쇄하겠다”며 이같이 말했다.

그는 “2009년 이명박 정부가 토지공사와 주택공사를 통합한 이후 너무 많은 정보와 권한이 집중됐다”며 “LH를 상호감시와 견제가 작동하는, 투명하고 책임있는 국민 주거복지 담당기관으로 거듭나게 하겠다”고 밝혔다.

이어 “공직자의 부동산 범죄는 돈과 명예와 자리를 잃게 할 만큼 가혹하게 응징하겠다”며 “공직자가 깨끗하고 공직이 맑은 청렴공화국을 세우겠다”고 밝혔다.

그러면서 “더 이상 이해충돌방지법 등 공직자투기방지 5법을 미룰 수 없다”며 법의 빠른 통과를 촉구했다.

