오세훈·안철수 공동 '비전발표회' 연기→15일 개최 합의

[아시아경제 박준이 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 안철수 국민의당 서울시장 후보가 협의 끝에 15일 공동 '비전발표회'를 열기로 합의했다.

14일 국민의힘은 보도자료를 통해 "양 후보 측 실무협상단 협의 결과, 15일 오후 3시 오 후보와 안 후보의 합의사항인 비전발표회를 우선 실시키로 했다"고 밝혔다.

이어 "각 후보는 10분 이내로 비전을 발표한 후 기자단 질문을 약 30분 간 받는 것으로 진행할 예정"이라며 "사회는 양측 대변인들이 공동으로 맡기로 했다"고 설명했다.

앞서 두 후보는 단일화 후보 결정 전 공동 비전발표회를 진행하겠다고 약속했으나 양측 실무협상단이 일정, 방식 등을 논의하는 과정에서 교착 상태에 빠졌다. 이에 오 후보 측이 14일 오후로 예고한 발표회 일정은 잠정 연기됐다.

하지만 이후 오 후보와 안 후보가 중재에 나서면서 양 후보 측 실무협상단은 재협상에 들어갔다. 이날 오 후보는 오 후보 측 실무협상단과 서울 영등포구 국민의힘 당사에서 만난 긴급 비공개 회담 자리에서 기자들에게 "실무협상단엔 모든 전권을 위임할 테니 이를 기본 전제로 협상에 임해주길 바란다고 전했다"면서 "단일화는 반드시 약속했던 시한 내에 진행하고 오늘 오후에 조속하게 협상을 재개한다는 굳은 의지를 밝힌다"고 말했다.

이후 안 후보 캠프도 공지를 통해 "오늘 두 후보 간 전화 대화를 통해 이후 진행은 실무협상단에 일임키로 했다"며 "따라서 오늘 비전발표회는 연기하기로 했음을 알려드린다"고 밝혔다.

양 후보 측 실무협상단은 15일 오전 11시 협상을 지속해 나갈 예정이다.

