방탄소년단, '2021 키즈 초이스 어워드' 3관왕

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 ‘2021 키즈 초이스 어워드(Kids Choice Awards)’에서 3관왕의 쾌거를 이뤘다.

14일 빅히트엔터테인먼트에 따르면 미국 엔터테인먼트 채널 니켈로디언(Nickelodeon)이 공식 홈페이지와 라이브 스트리밍을 통해 발표한 ‘2021 키즈 초이스 어워드 수상자 명단에 BTS가 포함됐다. BTS는 '페이보릿 뮤직 그룹(Favorite Music Group)’, ‘페이보릿 송(Favorite Song), ‘페이보릿 글로벌 뮤직스타(Favorite Global Music Star) 등 3개 부문에서 수상했다.

키즈 초이스 어워드는 시청자들이 직접 선정한 음악, 방송, 영화 등 분야별 최고 스타들을 초청해 시상하는 니켈로디언의 대표적 시상식이다. BTS는 2018년 ‘페이보릿 글로벌 뮤직스타’ 부문으로 첫 수상을 기록했고 지난해엔 ‘페이보릿 뮤직 그룹’ 상을 받았다.

BTS는 영상을 통해 "이렇게 엄청난 상을 주신 데 대해 키즈 초이스 어워드와 아미 여러분께 감사드린다"면서 "여러분이 저희 노래 다이나마이트(Dynamite)를 크게 사랑해 주셔서 진심으로 감사하다"고 수상소감을 전했다.

한편, 방탄소년단은 오는 15일 오전 9시께 열리는 ‘2021 그래미 어워드’에 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE)’ 부문 수상 후보와 퍼포머로 이름을 올렸다. 이 부문은 본 시상식에 앞서 오전 4시부터 진행되는 그래미 어워드 프리미어 세리머니(Premiere Ceremony)에서 발표될 예정이다.

