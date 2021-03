오세훈·안철수 단일화 협상 난항…공동 '비전발표회' 잠정 연기

오세훈 "실무협상단에 전권 위임키로"

[아시아경제 박준이 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 안철수 국민의당 서울시장 후보 간 단일화 실무 협상이 진척되지 않으면서 함께 열기로 한 '비전 발표회'가 연기됐다. 최종 후보자 등록일을 나흘 앞두고 있다.

13일 밤 오 후보 캠프는 14일 오후 3시에 서울 영등포구에서 '서울시장 후보 비전발표회'를 실시할 예정이라고 알렸다. 하지만 뒤이어 안 후보 캠프는 이날 같은 시각에 서울 금천구 현대아파트를 방문해 노후 아파트 현장 점검에 나서겠다고 공지했다. 양 캠프 간 다른 내용을 발표한 것이다.

14일 안 후보 캠프는 공지문을 통해 "어제 오 후보 측에서 공지된 비전발표회 일정은 사전에 어느 누구와도 합의되지 않은 일방적인 이벤트"라며 "실무협상단에 전권이 위임되지 않은 상황에서 나오는 각자 다른 의견으로 인해 실무협상단 무용론까지 나오는 상황"이라고 불만을 표출했다.

결국 14일 오전 오 후보와 오 후보 측 실무협상단은 서울 영등포구 국민의힘 당사에서 만나 긴급 비공개 회담을 열고 교착 상태에 빠진 단일화 협상에 대해 논의했다. 오 후보는 회담 직후 기자들과의 자리에서 비전발표회 일정을 연기한다는 것과 실무협상단에 전권을 위임한다는 뜻을 밝혔다.

오 후보는 "실무협상단엔 모든 전권을 위임할 테니 이를 기본 전제로 협상에 임해주길 바란다고 전했다"면서 "단일화는 반드시 약속했던 시한 내에 진행하고 오늘 오후에 조속하게 협상을 재개한다는 굳은 의지를 밝힌다"고 말했다.

이후 안 후보 캠프도 공지를 통해 "오늘 두 후보 간 전화 대화를 통해 이후 진행은 실무협상단에 일임키로 했다"며 "따라서 오늘 비전발표회는 연기하기로 했음을 알려드린다"고 밝혔다.

앞서 12일 양측은 국회에서 3차 실무협상단 회의를 열었지만 협상이 중단됐다. 당초 단일화를 위한 토론회나 여론조사 방식 등이 논의될 예정이었지만 양측은 어떤 합의도 이뤄내지 못하고 있다.

