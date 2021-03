구광모 LG그룹 회장, 지난해 보수 80억원 수령

[아시아경제 김흥순 기자] 구광모 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 91,000 전일대비 2,400 등락률 +2.71% 거래량 490,716 전일가 88,600 2021.03.11 15:30 장마감 관련기사 LG 신설지주회사 사명 'LX홀딩스'로 결정…26일 주총서 승인대기업 여성 등기임원 늘었지만…200대 상장사 73%는 여전히 '0명' 배터리 리콜처럼 SK·LG 총수 담판으로 실마리 찾나 close 그룹 회장이 지난해 보수로 80억원을 받았다.

11일 LG그룹 지주회사인 (주)LG가 공시한 2020년 사업보고서에 따르면 구 회장은 지난해 보수로 80억800만원을 수령했다. 세부적으로 급여가 43억6800만원이고 상여금이 36억4000만원이다.

회사 측은 "대외 불확실성이 지속되고, 국내 경제 성장세까지 둔화되는 등 어려운 경영환경 속에서도 2019년 (주)LG 연결기준으로 매출 6조5345억원, 영업이익 9943억원의 성과 달성을 감안했다"며 "비계량지표와 관련해 장기적 관점에서 미래 성장동력 발굴을 위한 사업구조 고도화와 사업경쟁력 제고에 기여한 점 등을 고려해 상여금을 산출했다"고 설명했다.

이 밖에 권영수 부회장은 급여 17억2000만원과 상여 14억3300만원 등 총 31억5300만원을 보수로 받았다. 홍범식 사장은 급여 9억4700만원, 상여 4억200만원 등 총 13억4900만원을 수령했다.

