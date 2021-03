"내연차→전기·수소차" 정부, 16개사 사업재편 승인

산업부, 디지털·그린전환 위해 올해 100개사 사업재편 추진

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 산업계의 신성장동력 육성을 위해 미래차를 비롯한 신사업 분야의 16개 기업의 사업재편계획을 승인했다. 정부는 디지털·그린전환을 활성화 하기 위해 올해 100개사의 사업재편을 추진할 방침이다.

산업통상자원부는 11일 석탄회관에서 제29차 사업재편계획심의위원회를 개최하고 총 16개사의 사업재편계획을 승인했다.

정부는 정상적인 기업의 선제적·자발적 사업재편을 지원해 사후적 구조조정에 따른 막대한 비용을 예방하기 위해 지난 2016년부터 기업활력법 사업재편제도를 운용해 오고 있다. 지난 5년간 사업재편을 승인받은 기업은 총 166개다. 사업재편 승인기업들은 구조변경·사업혁신을 추진하는 조건으로 상법·공정거래법상 절차간소화, 규제유예, 금융·세제·고용·연구개발(R&D) 등 다양한 분야의 인센티브를 제공받게 된다.

이날 사업재편을 승인받은 16개 기업 중 14개사는 내연차 업계다. 특히 자동차업계에서는 최초로 구매기업과 납품기업이 함께 사업재편을 추진하는 공동사업재편이 4건 승인됐다. 유라테크, 삼보모터스, 엔티엠, 지엠비코리아 등이다. 내연차에서 수소차·전기차 등 미래차로 사업재편을 신청함으로써 디지털·그린전환을 지향하는 우리 자동차산업의 혁신이 더욱 가속화될 것으로 산업부는 기대했다. 16개사는 향후 5년간 미래차 등 유망 신산업 분야에 총 4000억원을 투자하고 1만2000명을 신규 채용할 계획이다.

산업부 관계자는 "디지털·그린전환 사업재편을 적극 지원하고, 구매기업과 납품기업이 사업재편을 함께 추진해 사업재편 리스크를 분담하고 줄이는 공동사업재편제도를 활성화 하겠다"며 "사업재편 인센티브 정비와 적극적인 산업계 홍보활동을 통해 올해 100개사의 사업재편을 집중적으로 추진할 계획"이라고 밝혔다.

