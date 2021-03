吳 견제하는 安 "나는 확실히 이길 수 있는 후보"

"확실한 후보 vs 불안한 후보, 누구 선택할까"

[아시아경제 박준이 기자] 안철수 국민의당 서울시장 후보가 '저는 확실하게 이길 수 있는 후보'라며 본선 경쟁력을 강조했다. 최근 지지율이 오르는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보보다 경쟁력 등에서 우위를 보이고 있다며 야권 단일후보로 결정될 수 있다는 자신감을 내비친 것이다.

안 후보는 10일 서울 중구 서울시청 시민건강국에 방문한 후 기자들과의 자리에서 '오 후보의 지지율이 오르고 있다'는 질문에 "저는 확실하게 이길 수 있는 후보"라며 "어떤 상황에서도 확실히 이길 수 있는 후보와 그런 가능성이 불안한 후보 중 누구를 선택하실 것인지 야권 지지자분들께 말씀드리고 싶다"고 자신감을 드러냈다.

이는 안 후보가 현재 야권 단일화 협상을 진행 중인 오 후보를 견제하면서 향후 본 경선에서 자신의 승리 가능성이 더 높다는 점을 강조하기 위한 것으로 보인다.

이날 안 후보는 "지금 여러 가지 정부의 문제점들이 드러나고 있다. 특히 한국주택토지공사(LH) 사건이 국민들에게 많은 마음의 상처를 안겨주고 있다"며 야권 후보들의 지지율이 오르는 이유를 설명했다.

또 앞서 오 후보가 서울 명동 상가 현장을 방문한 자리에서 제안한 '비전발표회' 방식에 대해서는 "비전발표회는 사실 금태섭 전 의원과 토론회를 시작하면서 저희가 지속적으로 제안을 했었던 내용"이라며 "야권 후보들은 이런 계획들을 가지고 있다는 것을 국민들께 알리는 좋은 기회라고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "거기에 오 후보께서도 흔쾌히 동의를 해주셔서 감사한 마음"이라며 "누가 먼저 했는지가 중요한 게 아니라 그걸 통해서 앞으로 서울을 어떻게 발전시키겠다는 생각을 국민·시민 여러분께 설명할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

