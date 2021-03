크래프톤, 인도 e스포츠 기업에 255억원 투자

[아시아경제 부애리 기자] 크래프톤이 인도의 대표적인 e스포츠업체 노드윈 게이밍에 소수지분 투자를 단행했다.

10일 크래프톤에 따르면 이는 인도에 직접적으로 단행한 첫 투자로, 투자 규모는 16억4000만 루피(약 255억원)다.

크래프톤은 이번 투자를 통해 남아시아, 중동, 아프리카 지역의 e스포츠를 성장시킨다는 계획이다.

크래프톤은 인재 지원, 게임 인프라 구축과 기술 개선을 모색하고, e스포츠 대회 지식재산권(IP)도 국가적·국제적 차원에서 활용할 수 있도록 적극 지원할 예정이다.

2014년 설립된 노드윈 게이밍은 인도의 모바일 게임사인 나자라 테크놀로지스의 자회사다. 노드윈 게이밍은 크래프톤을 포함한 다수의 글로벌 게임사와의 파트너십을 통해 다양한 e스포츠 행사를 인도에 선보였다.

김창한 크래프톤 대표는 "노드윈 게이밍과의 파트너십을 통해 잠재력을 가진 e스포츠 생태계를 발전시키고 빠른 시일안에 인도 이용자들과 만날 수 있길 기대한다"며 "크래프톤은 이번 파트너십을 시작으로 인도의 e스포츠, 비디오 게임, 엔터테인먼트 기술 산업 육성을 위해 계속해서 투자 기회를 모색할 것"이라고 말했다.

마니시 아가왈 나자라 테크놀로지스 대표는 "크래프톤과 나자라 그룹의 파트너십이 인도의 e스포츠 성장을 가속화 하고 향후 인도와 한국 게임사 간 협력의 문을 활짝 열어줄 것을 믿는다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr