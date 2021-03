[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 포근한 날씨를 보인 9일 경남 함양군 한 왜가리 서식지에서 왜가리가 봄 햇살을 받으며 분주하게 둥지를 만들고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr