안철수-오세훈, 상대당 당사 예방하며 '단일화' 의지 확인

안철수 "야권 단일화 경선 후보로 찾았다"

오세훈 "후보 의지 강력한 만큼 단일화 장애물 해결될 것"

[아시아경제 나주석 기자, 금보령 기자] 야권 후보 단일화를 추진 중인 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 안철수 국민의당 서울시장 후보가 각자 상대 당 당사를 예방하는 등 훈훈한 모습을 연출했다. 후보 단일화 방식 등 실무회담이 진행되는 가운데, 양측 후보들이 단일화 의지를 거듭 밝히기 위한 행보다.

9일 오전 안 후보는 권은히 국민의당 원내대표와 함께 이날 국민의힘 서울시당을 찾았다. 국민의힘에서는 서울시당 위원장을 맡은 박성중 의원이 안 후보와 국민의당 지도부를 맞았다. 이어 오후에는 오 후보가 국민의당 당사를 답방했다.

안 후보는 "서울시장 보궐선거를 위해 최일선에서 고생하고 계시는 박 위원장과 관계자분들 힘내시라고 응원하러 왔다"며 "야권 단일화 경선 후보로서 인사도 드리고 격려도 받을 겸 해서 찾았다"고 말했다.

안 후보는 "후보 단일화 과정 원활히 이뤄지도록 많은 역할과 도움을 부탁드리고 싶다"며 "후보 단일화가 되면 한마음으로 선거 승리를 위해 노력했으면 좋겠다"고 말했다.

박 의원은 "안 후보가 사무실 찾아주는데 대해 감사했다고 말했다"면서 "아름다운 경선, 단일화를 통해 서울시민의 마음을 얻어 서울시를 꼭 쟁취해달라는 부탁을 드렸다"고 밝혔다.

오 후보 역시 이날 오후에 국민의당 당사를 찾았다. 예방을 마친 뒤 오 후보는 "7일 90분 동안 맥주회동을 하면서 큰 틀의 논의를 나눈 바 있다"며 최대한 빠른 속도로 단일화하겠다"고 말했다.

오 후보는 "안 후보랑 제가 합의한 선에서 입장을 밝혔다"면서 "그것 이상으로 말씀드리는 것은 후보끼리의 예의도 도리도 아니라고 생각한다"고 밝혔다. 오 후보는 실무협상팀 간의 기싸움 양상과 관련해 "협상이 시작됐는데 바로 협상이 되겠냐"며 "성급한 평가 같다. 협상하다 보면 우여곡절이 있겠지만 후보 의지가 강력한 만큼 장애물을 후보 사이에서도 잘 해결할 것으로 믿는다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr