천준호 “내곡동 땅투기 의혹 밝혀야” 오세훈 “흑색선전”

"가족 소유한 내곡동 땅 보금자리주택지구 지정"

"오세훈 시장 재직시절 서울시, 국토부에 지정 요청"

오세훈 "박 후보 다급해진 모양...흑색선전"

[아시아경제 구채은 기자, 박준이 기자] 천준호 더불어민주당 의원이 9일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 땅 투기 의혹을 제기했다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 이에 대해 “흑색선전”이라고 맞받아쳤다.

천 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “오세훈 후보는 과거 본인 가족과 처가가 소유한 내곡동 땅이 보금자리주택지구로 지정되는 데 관여했다는 의혹이 있다”고 주장했다. 이어 “오세훈 후보가 서울시장으로 재직했던 2009년 8월, 서울시는 국토해양부에 내곡동을 보금자리주택지구로 지정해달라고 요청했다”며 “국토해양부는 관계기관 검토를 거쳐 2009년 10월 오세훈 당시 서울시장의 가족과 처가가 소유한 4443제곱미터(약 1344평)의 땅이 대거 포함되어 있는 내곡동을 보금자리주택지구로 지정했다”고 덧붙였다.

그는 “오세훈 가족과 처가는 내곡동 보금자리주택지구 지정 이후 2010년과 2011년까지 개발제한구역 땅을 넘기는 대가로 36억 5000만원에 달하는 보상금을 서울주택도시공사(SH)로부터 받은 것으로 파악됐다”며 “오세훈 일가는 소유 땅을 전년도 대비 적게는 2배, 많게는 3배 비싸게 SH에 넘긴 것”이라고 지적했다.

그는 또 “오세훈 후보가 과거 서울시장 재직할 당시 가족의 땅을 처분하기 위해 보금자리주택 지구 지정에 개입했다면 이는 서울시장의 권력형 땅투기행위로 볼 수 있다”며 “오세훈 후보는 서울시장 선거에 나서기에 앞서 이 같은 투기의혹부터 국민들께 제대로 해명해야 할 것”이라고 꼬집었다.

반면 이에 대해 오세훈 후보는 정면으로 반박했다. 오 후보는 기자회견 직후 페이스북에 해명문을 공유하며 “박영선 후보는 즉시 사과하고 사퇴하라”라고 말했다. 오 후보는 “정책선거를 자유당 말기 흑색선거 수준으로 치르려는 박 후보의 행태를 보니 정말 다급해진 모양”이라며 “10년 전에 한명숙 후보가 문제제기 했다가 망신당한 소재를 다시 꺼낼 정도로 자신이 없는가”라고 반문했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr