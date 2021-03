삼성자산운용, KODEX 기술주 ETF 삼총사 이벤트 실시

[아시아경제 이민지 기자]삼성자산운용은 ‘KODEX 기술주 ETF 삼총사’ 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

이벤트는 삼성자산운용 페이스북에서 페이지 ‘좋아요’를 누르고, 투자하고 싶은 ETF 한 가지를 골라 그 이유와 함께 댓글을 작성하면 자동으로 참여된다.

KODEX 기술주 ETF 삼총사에는 최근 시장에서 인기있는 기술주 3종으로 구성했다. 세계 파운드리 시장 1, 2위인 대만의 TSMC와 삼성전자를 동시에 투자 가능한 KODEX 한국대만IT프리미어와 페이스북, 애플, 테슬라 등 미국을 넘어 세계를 이끄는 10여 개 핵심 테크 기업에 분산투자하는 KODEX 미국 FANG플러스가 있다.

또 텐센트, 알리바바 등이 상장된 아시아의 나스닥이라 불리는 항셍테크지수에 투자하는 KODEX 차이나항셍테크가 포함됐다.

이벤트 기간은 오늘부터 15일까지이며, 당첨자는 추첨을 통해 3월 18일 삼성자산운용 공식 페이스북에서 발표된다. 총 100명에게 스타벅스 아메리카노 모바일권을 증정한다.

조상준 삼성자산운용 ETF컨설팅팀 매니저는 “해당 ETF들은 전세계 주식시장을 주도하는 대표 주식들이 편입된 ETF들로서 많은 투자자분이 관심을 가지고 계신 상품”이라며 “이번 이벤트가 더 많은 투자자분들께 글로벌 대표 기업들에 간편하게 투자하는 ETF를 알리는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr