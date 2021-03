오스트리아, 사망자 발생에 AZ 백신 사용중지

[아시아경제 조현의 기자] 오스트리아가 아스트라제네카 백신을 사용 중지했다. 접종자 가운데 사망자와 폐 질환 증상자가 나온 데 따른 것이다.

7일(현지시간) 오스트리아 연방보건안전 사무소(BASG)는 남부 츠베틀에서 사망을 포함해 접종 후 부작용 2건을 보고받았다고 현지 언론이 보도했다.

이들은 모두 백신 접종 센터로 선정된 즈베틀 클리닉의 간호사다. 49세 여성은 접종 후 심각한 혈액응고장애로 사망했다. 35세 여성은 폐 색전증을 앓았으나 현재 회복 중이다.

오스트리아 보건당국은 이들 부작용에 대한 조사에 착수했다. 예방 차원에서 조사를 마칠 때까지 아스트라제네카 백신 접종을 중지한다.

BASG는 "혈액응고는 백신 접종의 부작용이 아니다"라며 "현재 사망과 접종 간 인과 관계가 있다는 증거가 없다"고 말했다. 일부 언론에서 아스트라제네카 백신과 사망 간 연관성을 제기하자 반박한 것이다.

아스트라제네카는 전 백신이 엄격한 품질 관리를 거치는 만큼 심각한 부작용이 보고된 바 없다고 강조했다.

아스트라제네카는 이날 "50여개국에서 승인된 자사 백신은 지금까지 안전하고 효과적인 것으로 나타났다"며 "오스트리아 보건당국의 조사에 협조하겠다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr