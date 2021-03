한은 "코로나 백신접종…선진국은 올해, 신흥국은 내년 경기회복"

[아시아경제 김은별 기자] 코로나19 백신 공급과 접종이 원활하게 이뤄진다면 올해 선진국들의 경기 회복 속도가 빨라지고, 내년에는 신흥국도 본격적으로 회복세에 접어들 것이라는 전망이 나왔다.

한국은행이 7일 발표한 '해외경제포커스'에서 선진국은 백신 안전성에 대한 의구심 해소, 정부의 적극적 접종 등에 힘입어 올해 말께 대부분 집단면역 목표를 달성할 것으로 예상했다. 올해 2분기를 지나며 서비스소비가 회복국면으로 전환하고, 투자도 보유현금을 바탕으로 완만히 개선된다는 전망이다.

반면 신흥국의 경우 백신 계약물량 자체가 부족한데다 공급 시기도 선진국 보급 이후로 늦춰질 가능성이 커 내년 중반 이후에나 집단면역이 가능할 전망이다. 수출은 아시아 국가들을 중심으로 견실한 증가세를 이어가는 반면, 소비는 백신 확보와 자연면역 수준 등에 따라 국가별로 차별화될 가능성이 있다고 봤다.

이에 따라 선진국의 경기 회복 속도는 올해 2분기 이후 빨라지고, 신흥국은 올해 말부터 회복 궤도에 올라 내년에 글로벌 경기 회복을 이끌 것이라는 게 한은의 분석이다.

다만 충분하지 않은 백신 생산규모(세계인구의 0.5∼0.9배 수준), 백신 접종에 대한 저항, 신흥국의 미비한 접종 인프라(의료·보건시스템), 변이 바이러스 전파 속도 등을 고려할 때 백신 접종과 그에 따른 경기 회복에는 여전히 불확실성이 큰 상황이다.

한은은 특히 세계 교역의 경우, 이미 코로나19 이전 수준에 근접한 상품 교역과 달리 인적 교류가 필요한 서비스 교역 회복 속도가 더딘 탓에 내년 이후에나 정상화할 가능성이 큰 것으로 내다봤다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr