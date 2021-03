윤석열 검찰총장 4일 오후 2시 거취 관련 입장 표명 예정, 사의 가능성도

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 윤석열 검찰총장의 거취와 관련한 질문에 필요하면 밝히겠다면서 말을 아꼈다.

청와대 핵심 관계자는 4일 오전 기자들을 만난 자리에서 윤 총장의 거취에 대한 질문에 "그런 질문들에 대해서는 제가 필요하면 말씀드리겠다"고 말했다.

윤 총장은 이날 오후 2시 대검찰청 현관에서 자신의 거취와 관련한 입장을 밝힐 계획이다. 법조계 안팎에서는 윤 총장이 사의를 표명할 가능성에 주목하고 있다. 이와 관련한 청와대의 입장은 이날 오후 나올 전망이다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr