하이트진로, 일품진로 패키지 리뉴얼

[아시아경제 임혜선 기자] 하이트진로는 '일품진로1924'를 '일품진로'로 리뉴얼한다고 2일 밝혔다.

하이트진로는 2006년 오랜 전통과 양조기술을 집약한 일품진로를 출시했다. 프리미엄 소주의 제품 라인업을 정비하면서 4년 간의 연구 끝에 2018년 일품진로1924를 내놨다. 이번 리뉴얼을 통해서는 완전히 새로운 패키지와 제품명으로 소비자들에게 일품진로만의 가치를 전달한다.

제품은 일품진로의 정체성인 사각 병형은 유지하면서 양각 처리를 통해 프리미엄 느낌을 더욱 강화했다. 라벨의 서체는 유명 캘리그래퍼 이상현의 디자인을 적용했다. 주질과 용량,가격은 기존과 동일하다.

하이트진로는 일품진로뿐만 아니라 목통 숙성 원액을 사용한 한정판 일품진로 출시를 통해 슈퍼프리미엄 시장을 형성하고 일품진로 브랜드를 확장하고 있다. 한정판 일품진로는 각 병마다 고유번호를 부여해 소장가치가 높아 매년 품귀 현상을 빚고 있다.

