반도건설, 60개 협력사와 상생·안전 온택트 간담회 개최

반도건설은 협력사 60여곳과 함께 '상생협력·세이프티 퍼스트(Safety First) 온라인 간담회'를 진행했다고 2일 밝혔다.

지난달 25~26일 개최된 간담회에는 반도건설 박현일 대표를 비롯한 임직원들과 60여개 협력사 대표들이 온라인 화상회의로 참여했다.

이날 간담회에서는 ▲2021년 사업계획과 정책방향 ▲공종별 문제사례 및 재해사례 공유 ▲중대재해 및 안전사고 예방교육 ▲기술 및 품질향상 방안 등에 대해 논의가 이뤄졌으며, 우수협력사 선정 및 우대사항(입찰 기회 확대, 계약이행 보증금 완화 등)에 대해 소개하는 시간을 가졌다. 또한 최근 중요시 되고 있는 안전보건경영과 관련해 중대재해 사례를 공유하는 등 건설현장 사고 예방에 뜻을 모았다.

반도건설 박현일 대표는 "지난해 반도건설은 협력사들의 적극적인 상생협력으로 동반성장은 물론 '중대 재해 제로(0)'를 달성할 수 있었다"면서 "협력사 임직원 여러분들께 감사의 마음을 전하며 협력사와의 소통이 더욱 중요해지는 포스트 코로나 시대를 함께 잘 준비해 나가자"고 말했다.

반도건설 협력사 성주건설 조영덕 대표는 "현장 안전을 최우선으로 생각하는 반도건설의 방침에 적극 공감한다"며 "회사와 공감대를 형성하고 한방향으로 함께 나아갈 수 있도록 협력사들도 노력하겠다"고 화답했다.

