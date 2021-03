영등포구, 금연구역 확대 지정·금연클리닉 운영 등 금연 조성 주력

금연거리 지정, 흡연부스 설치, 금연클리닉 운영으로 탁트인 건강도시 조성...금연클리닉 예약상담제 운영…주중 오전 9~오후 6시 상담 가능...금단증상 대처법, 니코틴 의존도 평가 등…금연보조제품, 행동강화물품 제공

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 담배연기 없는 쾌적하고 탁 트인 건강도시를 만들기 위해 금연구역 확대 지정, 금연클리닉 운영 등 다양한 금연 계도사업에 주력하고 있다.

구는 간접흡연의 유해환경으로부터 구민을 보호, 깨끗한 환경 조성으로 걷고 싶은 거리로 탈바꿈하기 위해 유동량이 많은 여의도 일대 통학로 인근 거리를 금연거리로 지정, 금연구역 내 흡연단속에도 철저를 기하고 있다.

최근에는 구민들의 간접흡연 피해가 자주 발생하는 민원다발지역인 신길중학교 통학로를 포함, 총 4개소의 금연거리를 추가 지정하기도 했다.

향후 지역 주민들 의견 수렴, 현장 확인 등 공동주택, 대형 건축물의 공개공지, 그 외 유동인구가 많은 민원다발지역에 대해 금연구역을 지속적으로 확대 운영하고 흡연단속에 주력한다는 방침이다.

또, 흡연자들 금연성공을 돕기 위해 보건소 시민건강관리센터내에 금연클리닉을 운영하고 있다.

금연클리닉에서는 ▲전문 금연상담사와의 1:1 흡연실태 상담 ▲금단증상 대처법 및 흡연 욕구 대처법 교육 ▲혈압 및 호기일산화탄소 측정, 니코틴 의존도 평가 ▲니코틴 패치 · 껌 ·사탕 등 금연보조제품 무료 지급 ▲금단증상 발생 시 사용하는 가글, 칫솔세트, 손지압기 등 행동강화물품도 무료로 제공한다.

또, 코로나19 확산으로 클리닉에 직접 방문하기 어려운 구민을 위해 내소 상담시간을 절약, 등록 절차도 간략히 진행할 수 있는 전자우편 등록서비스도 운영하고 있다.

금연클리닉 전자우편 등록을 원하는 구민은 영등포구 보건소 홈페이지에서 등록서류를 다운받아, jihaemanse@ydp.go.kr로 제출하면 된다.

아울러 구는, 서울금연지원센터와 연계 프로그램을 지원하는 금연캠프도 운영하고 있다. 자세한 사항은 영등포구 보건소 금연클리닉으로 문의하면 안내받을 수 있다.

뿐 아니다. 담배연기로 인한 민원발생을 줄이고 흡연자의 권리를 보호하기 위해 여의도 한화손해보험빌딩, 교보증권빌딩, KB빌딩 등 유동인구가 많은 구역에 흡연부스를 설치했다. 현재 여의도 증권가 일대에는 총 7개소의 흡연부서가 설치돼 있으며, 민원 다발발생 구역을 대상으로 추가 설치해나갈 계획이다.

채현일 영등포구청장은 “금연을 다짐하는 많은 흡연자들에게 영등포구 금연클리닉과 프로그램들이 큰 도움이 되길 바란다”며 “담배연기 없는 쾌적하고 안전한 건강도시를 만들기 위해 다양하고 실효성있는 금연지원 정책의 발굴과 운영에 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr