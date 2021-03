"낮은 스핀양으로 최대 비거리를."

타이틀리스트 TSi4 드라이버(사진)는 4개 라인업 가운데 무게중심이 가장 낮다. 애덤 스콧(호주) 등 스핀양 감소가 필요한 선수들의 의견을 적극적으로 반영한 모델이다. 좀 더 빠른 스피드 확보를 위해서다. 항공 및 방위산업 분야에 주로 사용하는 ‘ATI 425’가 페이스 전면에 채용돼 기존 티타늄 합금 페이스 대비 뛰어난 연성과 내구성, 탄성력을 발휘한다.

430cc 컴팩트한 디자인에 프로골프투어에서 선호하는 견고한 타구감과 타구음은 기본이다. 무엇보다 낮은 스핀에 높은 런치각으로 최대 비거리를 구현한다. 셀프 피팅이 가능한 ‘슈어핏 호젤’ 기술을 더했다. 무려 16개 조합이다. 취향과 상황에 맞춰 로프트와 라이를 조절할 수 있다. 전국 정품 대리점에서 구매 가능하다. 자세한 내용은 홈페이지에서 안내한다.