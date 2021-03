이언주, 박성훈과 단일화 무산…부산시장 3자 구도 경선

[아시아경제 금보령 기자] 부산시장 보궐선거에 나선 국민의힘 이언주 예비후보와 박성훈 예비후보의 단일화가 무산됐다.

이 후보는 박성훈 후보와의 단일화를 시도했으나 이뤄지지 않았다고 1일 밝혔다.

이 후보는 "박성훈 후보와의 단일화 작업이 무산됐다"며 "참으로 송구하다"고 말했다. 이로 인해 국민의힘 부산시장 경선은 박형준 예비후보와 이 후보, 박성훈 후보 '3자 구도'로 치러지게 됐다.

이어 이 후보는 "박민식 예비후보와의 단일화는 잘된 일"이라며 "박민식 후보와의 단일화 이후 상승세에 있다"고 설명했다.

또 이 후보는 "부산이 젊은 층으로 바뀌어야 한다"며 "부산, 국민의힘이 바뀌어야 한다고 생각하는 분들은 사표가 될 수 있으니 내 쪽으로 결집해달라고 호소하고 있다"고 말했다.

지난달 24일 이 후보는 박민식 후보와의 단일화를 위한 여론조사에서 승리했다.

국민의힘은 오는 2~3일 여론조사를 실시한 뒤 4일 부산시장 최종후보를 발표한다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr