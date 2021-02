쏟아지는 ‘몰카 범죄’ 막는 AI 불법촬영 탐지 기술

릴리의 지도, 정확도 높인 ‘AI 비전’ 카메라 렌즈 탐지 AI PRO 선봬

[아시아경제 김희윤 기자] 최근 유명 여자 아이돌의 대기실 불법 촬영 합성 사진 유포 등 불법 카메라 범죄가 끊이지 않는 가운데

불법 촬영 탐지 서비스 ‘릴리의 지도’를 개발한 에스프레스토는 정확도를 향상한 ‘AI PRO’ 기능을 신규 추가했다고 1일 밝혔다.

에스프레스토에 따르면 이번에 릴리의 지도에 추가된 AI PRO기능은 더욱 정확한 AI탐지가 가능하게 업그레이드 됐다. 카메라 렌즈와 생김새가 유사하나 카메라가 아닐 확률이 높은 사물에 대해서는 카메라가 아니라고 안내한다. 여기에 더 작은 초소형 카메라 렌즈 탐지 기능도 탑재했다.

아울러 탐지환경 조정기능을 강화했다. 앱 구동시 민감도를 높이면 카메라와 유사하지 않은 오브젝트를 필터링할 수 있고 반대로 민감도를 낮추면 조금이라도 카메라와 유사한 오브젝트를 찾을 수 있다. 또한 카메라로 의심되는 사물이 멀리 있으면 스마트폰을 가까이 가져가지 않아도 줌인 시 탐지할 수 있을 정도로 기능을 간편화했다.

또한 AI PRO모드 실행 시 실제 불법촬영용 카메라의 외형과 유형을 알려주는 정보 페이지 제공으로 불법 카메라에 대한 인지도를 높였다.

신규 추가된 AI PRO기능은 AI 기술을 이용해 공중화장실, 모텔 등 일상생활에서 여성들에게 위협이 되는 불법 카메라를 더욱 정확하고 정밀하게 탐지할 수 있을 것으로 기대된다고 에스프레스토 측은 덧붙였다.

에스프레스토는 실제 몰카 AI 비전 탐지 테스트를 위해 1일부터 홍대입구역 9번 출구에 와이드 스크린 광고를 진행한다고 밝혔다. 해당 광고는 다양한 불법 카메라 이미지들을 제공해 일상에서의 감지 주의성을 높이는 효과가 기대된다고 회사 측은 설명했다.

손동현 에스프레스토 대표는 “AI PRO 기능은 관공서나 기업, 숙박업소나 상점 등을 중심으로 개인 사용자보다 공간 관리자의 사용을 목표로 제작했다"며 "화장실이나 사무실, 객실과 상점 내부 청소 시 신속한 스캔을 통해 불법카메라를 관리하는 동시에 일반 AI 모델과 전자기 탐지 그리고 적외선 불빛 탐지는 지속적으로 무료로 제공할 계획이다"라고 밝혔다.

이어 "AI PRO 기능은 유료지만 현재 할인가로 제공하고 있으며, 친구를 초대하거나 앱 추천 시 무료쿠폰을 제공한다"고 덧붙였다.

한편 릴리의지도는 숙박업소, 주점 및 다양한 건물에서 불법카메라 설치여부 및 모니터링을 할 수 있는 IoT솔루션에서 한 단계 더 나아가 불법 유포된 영상 탐지 및 삭제가 가능한 서비스인 ‘잊혀질 권리(가제)’를 개발해 상용화를 앞두고 있다.

