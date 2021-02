[아시아경제 박지환 기자] 한국내화 한국내화 010040 | 코스피 증권정보 현재가 3,735 전일대비 175 등락률 -4.48% 거래량 227,193 전일가 3,910 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정한국내화, 한텍에 105억원 규모 채무보증 결정한국내화, 285억원 규모 채무보증 결정 close 는 계열사 케이앤엑스의 주식 1600만주를 800억원에 추가 취득한다고 26일 공시했다.

주식 취득 뒤 한국내화의 케이앤엑스 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 4월1일이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr