광주 광산구, 중소상공인 대상 정부 정책설명회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 지난 25일 광산구기업주치의센터와 평동종합비즈니스센터에서 지역 중소기업과 소상공인을 대상으로 ‘2021년도 정부 정책설명회’를 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 정책설명회는 광산구를 비롯해 산업자원부, 고용노동부, 중소기업벤처기업부 등 각 경제부처와 연계할 수 있는 주요 지원사업 목록을 소개하는 자리로 꾸려졌다.

아울러 중소상공인들을 돕는 중소기업진흥공단과 소상공인시장진흥공단 사업 정보를 공유하는 시간도 마련됐다.

광산구는 이날 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 올해 정부지원사업을 정리·요약한 ‘알쓸비책3’ 책자를 배포했다.

이 책자는 지난 2019년부터 발간을 시작해 지역 경제 현장에서 좋은 평가를 들어왔다.

한편 광산구기업주치의센터는 민·관 중간지원조직으로 중소상공인에게 경영·자금·기술·판로 등 현장맞춤형 컨설팅을 지원하는 기관으로, 지난 2018년 설치됐다.

